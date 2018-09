Artificiile vor transforma o nunta obisnuita intr-un eveniment memorabil!

Nunta este cea mai frumoasa zi din viata mirelui, dar mai ales a miresei. Inca de cand e mica, orice fetita viseaza la momentul in care iubitul ei va ingenunchea si ii va adresa marea intrebare, dar si la momentul in care ea va imbraca rochia alba si va sarbatori impreuna cu sute de prieteni, rude si alti invitati. Totodata, fiecare tanara s-a gandit macar o data la cum va arata viitorul ei sot, dar si rochia de mireasa, aranjamentele florale sau tortul.Cu toate acestea, cel mai probabil niciunul dintre elementele mentionate mai sus nu va transforma petrecerea intr-una memorabila pentru toti invitatii, asa cum ar face-o un foc de artificii de nunta. In vreme ce dansul mirilor, ceremonia religioasa sau momentul tortului pot fi surprinse cu ajutorul smartphone-urilor, un spectacol pirotehnic va fi cu siguranta urmarit de toti cei prezenti, stransi in curtea localului, si ar reprezenta un final grandios pentru o seara cu totul speciala.Pe langa spectaculosul joc de lumini si efectele sonore puternice pe care le emit, artificiile de nunta sunt apreciate si pentru versatilitatea lor. Cele mici, de interior, dau momentului tortului culoarea si importanta cuvenite, iar cele mari, de exterior, vor crea o atmosfera demna de un astfel de eveniment unic.Astfel, nu e de mirare ca artificiile sunt folosite de mii de ani, din SUA pana in China si din Danemarca pana in Africa de Sud pentru a marca trecerea intr-un nou an, zilele nationale, evenimentele fericite precum nuntile, botezurile sau reusitele de business, dar si pentru a oferi un final grandios marilor evenimente sportive sau concerte.La cativa ani dupa marea petrecere, amintirile se vor estompa, indiferent cat de frumoasa a fost atmosfera. Totusi, este de ajuns sa privesti imaginile si clipurile video realizate de fotograful profesionist si vei retrai emotia fiecarei clipe. Iti vei aminti ce pantofi ai purtat, ce rochii au imbracat domnisoarele de onoare si cum arata localul in care ati petrecut impreuna. Imagineaza-ti insa cum vor arata artificiile in poze si filmulete, surprinse de un profesionist, de la nivelul solului sau chiar cu ajutorul unei drone!Daca bugetul nu iti permite sa angajezi o companie care sa se ocupe de focul de artficii, nu iti face griji! Le poti cumpara si lansa chiar tu, insa trebuie sa tii cont de cateva aspecte extrem de importante:Doar astfel ai certitudinea ca vei primi un produs sigur, care va functiona fara probleme si care, utilizat in mod corespunzator, nu va pune in pericol integritatea fizica si viata nimanui.Inainte de a desface, a monta si a lansa artificiile, citeste cu atentie avertismentele si instructiunile de pe eticheta si conformeaza-te acestora!Persoanele extrem de obosite sau aflate sub influenta bauturilor alcoolice nu trebuie sa se ocupe de artificii, intrucat capacitatea lor de concentrare, de coordonare si de evaluare a pericolelor le poate fi afectata.