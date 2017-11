Asta da schimbare de look. Poti sa juri ca nu este Elena Udrea!

Prezenta recent la un eveniment monden, Elena Udrea a a purtat o rochie de culoare mov, cu un decolteu imens care i-a scos bustul generos in evidenta, dar care i-a evidentiat si cateva kilograme in plus, motiv pentru care toata lumea se intreaba daca fosta blonda de la Cotreceni se pregateste sa ii daruiasca un copil iubitului.