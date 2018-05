Asta da surpriza: Anca Serea, mama pentru a sasea oara

Desi medicii nu au avut vesti bune pentru vedeta si o suspecteaza de endometrioză, ea a marturisit ca si in trecut a mai avut acest diagnostic si spune ca nu poate sa spuna inca daca este insarcinata.Cu toate acestea, după ce a ieșit din cabinetul medicului care o urmareste, avea zâmbetul până la urechi, deoarece primise o veste bună.„Nu-mi vine să cred…pentru că ştiam că am endometrioză, primisem acest diagnostic, şi se pare că nu am chiar endometrioză. Sunt super fericită. Ecografie mi-a ieşit foarte bine. Nu pot să spun momentan dacă sunt însărcinată”, i-a mărturisit Anca Serea soţului ei la scurt timp după ce au părăsit clinica privată la care prezentatoarea a fost consultată.