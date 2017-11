Asta e secretul ei. Cura de detoxifiere a Mihaelei Radulescu

Pe langa faptul ca face foarte mult sa faca sport, Mihaela tine si o cura de detoxifiere timp de o saptamana.„Nu-mi plac dietele si nu cred in infometare, dar am descoperit ca-mi face tare bine cate o cura de detoxifiere, pe care incerc sa o tin cate o saptamana pe luna:- suc de legume in fiecare dimineata (castravete, ginger, telina si incerc sa-l fac mai placut, adaugand si un mar)– inlocuiesc cafeaua cu ceai verde, la care adaug putin ginger si multa lamaie.– imi fac un masaj cu sare de Himalaya (aia grunjoasa) la picioare, incepand de la talpi si pana la solduri – stimuleaza circulatia si sistemul limfatic si ca bonus, lasa pielea foarte fina.– mananc de 3 ori pe zi, la ore fixe, fara rontaieli intre mese. De sete, beau apa si iaurt lichid, dar numai intre mese, nu in timpul lor.– nu mananc decat un singur fel de mancare (bine, asta fac in general, pentru ca 2 feluri devin o capcana:))– cu cel putin 3 ore inainte de somn opresc orice pofta de mancare si „ma satur” doar cu ceaiuri fara teina sau apa.– adaug proteine la fiecare masa, ca sa-mi mentin nivelul energetic si sa-mi tin in ordine zaharul din sange.– pentru ca iarna pierdem energie ca sa ne mentinem caldura in organism, e bine sa alegem doar mese calde, nu reci, cu exceptia salatelor, dar care nu trebuie sa stie ce-i ala sos”, a marturisit Mihaela Radulescu, conform libertatea.ro.