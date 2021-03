Aurel Padureanu: "Sotia mea nu a murit de COVID"

Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste starea de sanatate a cantaretului Nelu Ploiesteanu. Artistul, diagnosticat cu Covid, este internat in stare grava la Sectia ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, după ce artistul s-a infectat cu SARS-CoV-2. Saturaţia de oxigen a ajuns la doar

Lora a povestit ca a facut rapelul vaccinului impotriva Covid si a avut reactii adverse destul de puternice. Artista s-a simtit rau, a avut dureri de cap si febra. "Marți am avut rapelul. Am ajuns acasă și prima dată m-a luat somnul, dar nu știam dacă este

Invitata in cadrul unei emisiuni TV, cantareata Maria Constantin a spus despre Gabriela Cristea ca este "supraponderala" si o femeie rea. "A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă