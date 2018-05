Autoritatile, reactie dura dupa ce Olivia Steer a declarat ca rujeola nu exista

Primul care a reactionat in fata acestor afirmatii a fost secretarul de stat Raed Arafat, care a afirmat ca astfel de afirmatii sunt unele iresponsabile si nu trebuie promovate.Acum, ministrul sanatatii a anuntat lansarea unei campanii fara precedent in tara noastra. Sorina Pintea a declarat ca in 1 iunie va demara o campanie de vaccinare “door to door” (din usa-n usa) impotriva rujeolei., a declarat ministrul sanatatii, citat de Agerpres.