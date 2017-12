Bahmu si Prigoana, dati in judecata de Protectia Copilului

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 le-a intentat proces Adrianei Bahmuţeanu şi lui Silviu Prigoană, obiectul dosarului fiind „obligarea minorului la consiliere psihologica”, iar primul termen a avut loc deja in urma cu doua saptamani si jumatate, potrivit wowbiz.ro. Atunci, judecatorii au invitat cele doua parti sa incerce sa ajunga la o solutie in camera de consiliu, iar respectiva intalnire ar urma sa aiba loc la inceputul lunii ianuarie. Adriana si Silviu au impreuna doi copii: Maximus (10 ani) si Eduard (7 ani), amandoi locuind in prezent la mama. Nu se stie pana in acest moment daca "Protectia copilului" a deschis aceasta actiune la cererea unuia dintre parinti, a unei alte persoane sau institutii sau pur si simplu s-a autosesizat.