Baietii de oras "la mana" cainilor

Pe langa disciplina, predresaj, paza si protectie, Mihai Nae, cunoscutul dresor canin preferat de vedete si de patrupedele acestora, obtine succese remarcabile cu dresajul cainilor-actori. Dupa ce a dresat pe Rex, unul dintre primii Ciobanesti Germani din Romania care a aparut in filme si spoturi publicitare, pe Umbra, singura femela de Ciobanesc German din tara absolventa a acestui tip de dresaj, pe cunoscutul Belgian Malinois Aky, pe Lupul Ceh pe nume Chaos si pe Dogul Argentinian Zeus, Mihai Nae a fost solicitat sa pregateasca cateva patrupede-vedeta pentru roluri-cheie in productia Antenei 1 ,,Băieti de oraş".In urma cu putin timp, Aky, Chaos si alti cativa lupi cehi au filmat alaturi de Mihai Bendeac si de echipa acestuia, pe Transfagarasan, pentru cunoscuta productie ce se bucura deja de cel de-al treilea sezon. Cainii au avut roluri extraordinare, ce vor face deliciul publicului acestui serial de comedie, Roby Roberto trecand prin situatii limita alaturi de acestia. Cateii au muncit cot la cot cu actorii si nu a fost deloc usor, deorece filmarile au durat 16 ore, la temperature deloc prietenoase.“Echipa este formata din profesionisti si zic ca si actorii nostri patrupezi au dat totul, astfel incat sa se ridice la nivelul asteptarilor. Interactiunea cu membrii echipei a fost facila, cel care s-a bucurat cel mai tare de compania acestor catei fiind chiar Mihai Bendeac, care nu s-a sfiit sa-si arate dragostea pentru ei. Pentru rolurile lor spectaculoase au fost necesare doar 60 de minute la fata locului”, spune Mihai Nae.Pregatirea unui caine pentru un rol incepe dupa ce acesta a absolvit cursul de dresaj elementar si nu se termina, practic, niciodata. Intotdeauna mai ramane ceva de facut sau ceva ce nu a fost facut, cainii invatand de la o experienta la alta sa colaboreze cu cei din echipele de filmare.“Fiecare decor nou si fiecare rol trebuie sa aiba oarecum o executie spontana, fapt ce face diferenta intre un caine actor si unul care beneficiaza doar un dresaj elementar. Cainii actori trebuie sa stie sa latre la comanda, sa care sacoşa, cheile, ziarul, diverse obiecte si chiar sa lanseze un atac care doar sa para agresiv, fara a pune in pericol siguranta actorilor”, explica dresorul.Cum ne dam seama ca suntem posesorii unui caine cu aptitudini actoricesti?Mihai Nae: “Il vezi cum se manifesta inca de pui, inca de la debutul sedintei de dresaj elementar, si cat de dornic este sa comunice cu dresorul, care il recompenseaza, il laudă, il mângâie, dar il mai si corecteaza. Un pui a carui dorinta de comunicare ramane la fel de vie dupa o posibilă corectie poate fi un caine cu aptitudini de caine actor. In urma acestui tip de dresaj, cainele ajunge sa comunice la cote maxime cu stapanul, devenind chiar un sprijin pentru acesta”.Este important sa retinem ca orice rasa poate avea abilitati de actor, insa nu orice caine poate deveni actor. Atat socializarea facuta la timpul potrivit, cat si conditia fizica, ajuta mult la a duce un caine la un astfel de nivel.