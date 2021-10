Banel Nicolita a ajuns la sapa de lemn. Ce a ajuns sa faca dupa ce a pierdut toata averea

In incercarea de a-si reveni din punct de vedere financiar, Banel ar fi imprumutat o suma mare de bani, de aproximativ 100.000 de euro de la camatari. Ajuns in imposibilitatea de a mai returna banii, Nicolita ar fi fugit din tara, in SUA, unde ar fi trecut ilegal granita, in Mexic.La decăderea lui Nicoliţă ar fi contribuit, printre altele, şi o investiţie neinspirată în CS Făurei, formaţie din liga a 3-a. Vorbim de o investiţie de 300.000 de euro în echipa oraşului unde s-a născut Bănel. „Fanatik“ a scris că, până să-l falimenteze, această investiţie ar fi contribuit la divorţul lui Nicoliţă de Cristina, alături de care are două fete. Informatia ca a plecat din tara a fost confirmata si de fosta sotie a fotbalistului.”Sincer, acum aud despre această poveste, dar vreau să cred ca e totul exagerat. Adevărat e că nu știu exact ce face, de ce a plecat, fiindcă suntem fiecare cu viața lui. Însă faptul că vorbește aproape zilnic cu fetele, le sună, le trimite bani mereu, la timp, nu am avut niciodată vreo problemă, nu știu ce să zic…El se poartă frumos, este foarte ok. E un tată bun, le-a anunțat chiar el pe fete că va pleca o vreme. Dar repet, ei țin legătura, le sună direct, își respectă promisiunile…”, a spus fosta soție a lui Bănel Nicoliță pentru playsport.ro.