Bianca Dragusanu a divortat de Alex Bodi

Blonda s-ar fi confesat prietenilor sai, potrivit cancan.ro, ca s-a saturat sa fie batuta. La aceste lucruri s-ar fi adăugat infidelitățile de care fosta prezentatoare ar fi aflat pe parcursul timpului.Imediat dupa ce s-a aflat de divort, Bianca a postat pe pagina sa de socializare o imagine in care arata niste rani.La randul sau, Alex Bodi a mărturisit faptul că relația dintre cei doi nu a mai mers și nici nu au putut face ceva în sensul de a avea scopuri comune."Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în ţară, ea îşi neglijează job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifică greşelile mele şi a stabilit că nu merităm niciunul stres şi nervi", a spus Alex Bodi în exclusivitate pentru Spynews.