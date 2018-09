Bianca Dragusanu a incins internetul! S-a pozat goala pusca la dus

In ultima perioada, Bianca Dragusanu se fotografiaza in ipostaze din ce in ce mai sexy, insa aceasta imagine sub dusul fierbinte a facut internetul sa explodeze.Și-a lipit fundul perfect rotund pe geamul aburit al cabinei de duș și s-a unduit ca o felină. Goală, și cu mâinile ridicate, Bianca a făcut cu siguranță mulți bărbați să cadă cu imaginația în păcat!