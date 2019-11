Bianca Dragusanu, agresata din nou de sot, in plina strada

Cei doi au fost surprinsi in urma cu cateva ore certandu-se in plina strada. In urma unor discutii aprinse, sotul Biancai Dragusanu a inceput sa tipe la ea si la un moment dat s-a indreptat amenintator catre aceasta. Speriata, Bianca s-a urcat pe masina si l-a impins cu piciorul.Tot scandalul a avut loc in plina strada, langa un restaurant de fite din Capitala. Alex Bodi sustine insa ca nu a fost agresiv cu sotia sa si doar incerca sa o ia in brate."Eu am luat-o în brațe, s-a urcat pe mașină, am intrat apoi în restaurant, am plecat împreună... Ce cuțite, ce picioare să-i dau? Nu e de împăcat, noi nu am fost certați. Avem niște chestii... Pur și simplu de orgolii, niște reproșuri. Sună acolo, demonstrează-mi aia, fă-mi aia. Nici vorbă de cuțit. Doamne ferește! Ea și-a băgat telefonul și i-am zis: dacă vrei să scoți telefonul afară, îți rup geaca! Eu pot să fac orice și lumea interpretează cum vrea ea. Păi dacă ea se urca... Păi poate voiam să facem dragoste pe mașină, de ce nu ați zis așa?", a declarat Alex Bodi pentru wowbiz.ro.Sursa foto: kfetele.ro