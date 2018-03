Bianca Dragusanu, atacata si amenintata

Anuntul a fost facut chiar de blonda in emisiunea pe care o modereaza la Kanal D."Sunt foarte suparata. Mi s-a furat contul de Instagram. Am cerut acum o saptamana sa mi se faca contul oficial, cu bulina. Peste cateva zile am primit un mesaj de la Instagram.com. Am completat niste date. Mi-a fost furat mai apoi. Aveam peste 600k de urmaritori. Imi pare rau ca sunt atat de suparata. A inceput sa ma santajeze, sa-mi ceara bani. M-a amenintat. Aseara am vorbit doua ore cu el la telefon. Pentru ca mi-a gasit telefonul pe contul de Instagram.Mi-a cerut 3000 de lire turcesti. Mi-a zis ca daca nu-i dau o sa-mi stearga din poze, a inceput deja. Este vorba despre puscarie, despre crima organizata. Nu va lasati niciodata pacaliti si sa nu platiti niciodata pe nimeni pentru asa ceva", a declarat Bianca Dragusanu in emisiunea de astazi.Prezentatoarea avea peste 600.000 de urmaritori si foarte multe poze si amintiri dragi cu Sofia, prietenii si familia sa.