Bianca Dragusanu, batai crunte: sotul i-a fisurat o coasta si i-a infipt o furculita in mana

La ultima cearta, Alex Bodi i-ar fi fisurat o coasta blondei si i-ar fi infipt o furculita in mana."Am fost patru episode de violenţă ieşită din comun într-un an şi patru luni cât a durat această poveste. Bianca a fost bătută şi înşelată de prea multe ori. Alex Bodi este un tip agresiv şi periculos. A avut şi o coastă fisurată şi a ajuns la Urgenţă, iar zilele trecute când a aflat de divorţ, Alex i-a înfipt furculiţa în mână. }n aceste condi'ii, Bianca nu a avut ce să mai facă decât să-şi dorească un divorţ rapid de soţul agresiv", ne-au declarat apropiaţi ai Biancăi Drăguşanu.Surse medicale de la Spitalul Floreasca au confirmat pentru Click! că blonda a ajuns de urgenţă la Camera de Gardă, acuzând dureri.In urma cu cateva zile, inainte sa anunte divortul, Bianca Dragusanu marturisea pe o retea de socializare ca in curand va face niste dezvaluiri despre ceea ce se petrece in viata sa."Dragii mei, în curând o să aflaţi şi voi toate detaliile poveştii mele de dragoste. Am hotărât să împart cu voi în detaliu secretele «telenovelei» care vă ţine si pe voi în suspans de mai bine de un an. Vă voi vorbi sincer despre dragoste, respect, sacrificii şi tot ce presupune o relaţie. Sunt foarte fericită şi foarte mândră de soţul meu care mă adoră şi ne dorim să vă dăm o veste minunată în curând!”, scria ironic Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare în dreptul unei imagini cu Alex Bodi.