Bianca Dragusanu, gest impresionant pentru iubitul sau. Nu a mai facut asta pentru niciun barbat

Isi traieste viata ca o adolescente si este prezenta non stop in cluburi si pe litoral. Weekend-ul acesta, vedeta Kanal D si-a surprins iubitul cu un gest neasteptat.Bianca i-a facut o declaratie de dragoste in club, in vazul tuturor, noului ei iubit."Tristan Tate, I love you" (n.r. Tristan Tate, te iubesc) este mesajul care a aparut pe plasmele din club si toti au putut vedea sentimentele impartasite ale Biancai.