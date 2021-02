Bianca Dragusanu il ataca pe Alex Bodi: "Vreau sa infunde puscaria"

Blonda ar fi depus o plangere impotriva lui Alex Bodi in urma cu doua luni. La dosar, exista patru certificate medico-legale.Vedeta în vârstă de 38 de ani a susținut că vrea ca fostul soț să plătească pentru episoadele violențe la care a supus-o preț de 2 ani de zile, timpul în care s-a consumat relația dintre ei.“Eu am luat bătaie, în acele poze se vede clar. Există un dosar pentru care cine m-a lovit va plăti. Există persoane și dovezi. Eu pot arăta mesajele cu dublu sens, pe care mi le trimite și acum. Am făcut publice pozele pentru că el a dat acea poză.Doar cu el am vorbit pe Facetime atunci. Fostul meu soț, în timp ce iubita lui face clătite, fuge în spatele casei ca un șoricel să mă sune și să mă certe. Nu se face așa ceva. Bătăile pe care le-am luat au fost timp de doi ani în mod repetat. Pentru asta există lege” , a declarat Bianca Drăgușanu, la Xtra Night Show.Alex Bodi se află acum în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile în urma acuzațiilor de prostituție și proxenetism într-un dosar în care sunt implicate mai multe personaje. Acesta a declarat ca Bianca il ataca acum doar pentru ca el o ignora si nu ii mai ofera atentie.“Doamna declară multe chestii referitoare la mine, dar nu are credibilitate. Nu vreau să mai intru în jocul ei. Ea a fost împreună cu mine din septembrie 2018 și ne-am despărțit anul trecut în octombrie. Imaginile pe care le-a publicat sunt de acum doi ani de zile, sunt lucruri pe care eu mi le-am asumat public. Poate să facă și 50.000 de plângeri, dar trebuie să le și susțină. Plângerile trebuie făcute în maxim 20 de zile. Care este motivul pentru care mă atacă după ce nu ne-am văzut patru luni, pe ce bază? Ea mi-a făcut plângere anul trecut că eu i-am rupt picioarele și picioarele ei erau rupte de fostul iubit. Încearcă să mă atace din toate părțile și să mă șantajeze. Problema ei este că o ignor total și nu știe ce să mai facă”