Bianca Dragusanu, jefuita ca in filme la Monaco. Hotii au gazat-o

Blondina a povestit ca, desi s-a cazat intr-o vila de lux, cu foarte multe dotari de sigurant, hotii au reusit sa patrunda in locuinta cu ajutorul unor drone. Au gazat-o si i-au furat tot ce avea diva la ea, haine, geti si alte obiecte de lux.„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci.Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV.