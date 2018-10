Bianca Dragusanu o ia pe urmele Monicai Gabor. Are iubit chinez: "Luna asta am primit un camion de flori"

Potrivit ultimelor informatii, fosta iubita a lui Victor Slav se iubeste cu un chinez, care o copleseste cu cadouri scumpe si buchete imense de flori."Acest băiat, chinez, este mai degrabă un fan, decât un iubit sau un potenţial iubit. Este un băiat care mă admiră, care face parte dintr-un nou grup de prieteni şi care a considerat el că e frumos să-mi dea un buchet de flori şi eu l-am acceptat. Nu este decât un buchet, restul a venit de la alte persoane. Ce este aşa anormal să fii curtată dacă eşti o femeie singură. Am ieşit la cină cu el în interes de afaceri, nu am fost la o masă romantică. Intenţionează să-şi deschidă o agenţie de modele în România şi mi-a cerut ajutorul pentru promovare.El are deja o linie de cosmetice. A fost o negociere. Stă de câţiva ani în ţara noastră. Am primit nişte flori de la el, mare brânză! Luna asta pot să spun că am primit un camion de flori. Acum chiar mă curtează bărbaţii. Primesc flori săptămânal, dar eu nu mă arunc cu capul înainte. (...) Eu nu caut. ce este al meu e pus deoparte. Pun să spun că ies de câteva săptămâni cu cineva şi sunt fericită", a spus Bianca Drăguşanu la Antena 1.