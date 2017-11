Bianca Dragusanu, prima declaratie despre a doua sarcina

"Cea mai mare dorinta a mea este sa fiu fericita mereu! Si nu, nu-mi mai doresc un al doilea copil", a spus Bianca Dragusanu in cadrul unei emisiuni TV.De asemenea, in cadrul emisiunii pe care o modereaza, Bianca a mai facut cateva dezvaluiri interesante despre cat de mult s-a schimbat."Si azi am ochii rosii! Stiu, nu ma mai certati! Am dormit doar patru ore! Daca acum cativa ani ieseam foarte mult, acum sunt nedormita din alte motive: prioritatile se schimba, ce sa faci?! Acum cativa ani imi doream sa fiu cat mai cunoscuta, sa fiu cat mai aproape de perfectiune, sa am, sa fac. Acum sunt multe zile in care imi doresc sa pot sa ies la mall nemachiata, fara ca paparazzii sa imi faca vreo poza si sa ma comenteze lumea. Sau sa ma pot plimba cu fiica-mea prin parc cu un mot in varful capului. Viata mea de acum nu are nicio legatura cu ce proiectam eu acum cativa ani. Doamne fereste! Nu ma plang de nimic! Doar vreau sa ii