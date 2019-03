Bianca Dragusanu sufera de o boala incurabila

Medicii au descoperit ca Bianca are caderi de dese de calciu si probleme cu glicemia. Din acest motiv, vedeta este nevoita sa faca injectii cu insulina pentru a depasi crizele.Bianca suferă de diabet, „boala secolului 21”, pe care a depistat-o în urmă cu mai bine de zece ani, cauza fiind stresul, dar și curele de slăbire din adolescență.Din fericire, nu a ajuns să-şi facă injecţii zilnic: „De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas.Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede„, spunea Bianca.