Bianca Rus a slabit 60 de kilograme. Cum arata acum artista

Artista nu-şi neglijează însă nici silueta după ce a slăbit şi are mare grijă de regimul ei alimentar:„Acum am 53 de kilograme. mănânc sănătos, mănânc puţin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveţi. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie. Fac şi sport. Iau în serios şi sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio…. Nu mi-e poftă de nimic”, povestea Bianca Rus la Antena Stars.