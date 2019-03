Bianca Rus a slabit spectaculos: 40 de kilograme. Este de nerecunoscut

Andreea Balan a publicat miercuri prima imagine cu cea de-a doua fetita. Vedeta si-a revenit si este in stare stabila in acest moment. De pe patul de spital, artista a facut si primele declaratii publice despre tragedia prin care a trecut. " Am trecut prin focuri periculoase. Aceasta

Andreea Balan si-a strans in sfarsit fetita in brate, dupa ce in urma cu doua zile a suferit un stop cardio-respirator, chiar in timpul operatiei de cezariana. Clara Maria este perfect sanatoasa, a cantarit 3,2 kilograme la nastere si este extrem de linistita in bratele mamei sale. "Dragii