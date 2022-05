Boala crunta cu care s-a luptat Sebastian Dobrincu, de la Imperiul Leilor:

Sebastian Dobrincu, tanarul care a ajuns milionar la doar 23 de ani, cunoscut de la emisiunea Imperiul Leilor, de la Pro TV, a facut recent o marturisire tulburatoare. A dezvaluit ca, desi avea tot ce isi dorea, la un moment dat a cazut intr-o depresie crunta si s-a luptat chiar si cu bulimia."Am o mărturisire de făcut. De când sunt persoană publică, am încercat întotdeauna să nu afișez traumele și părțile nefericite ale vieții mele. De ce?Mi se părea irelevant pentru publicul larg, cu atât mai mult când mulți tineri mă luau drept reper. Arătând laturile mai puțin fericite ale succesului meu eram convins că îi voi descuraja pe cei care și-ar dori să îmi calce pe urme – iar dorința mea era fix opusul – să îi motivez să reușească.Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic. Mi-am pierdut orice motivație. Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare.Târziu am realizat ce greșeală am făcut. Publicul și presa au romantizat povestea mea de viață. Am fost mereu portretizat drept geniul care trăiește viața perfectă, ca rezultat al muncii lui.Când și mie mi s-a implantat în creier narativul ăsta, m-am pierdut pe mine. Când din invidie cineva nu credea povestea mea, mă simțeam cu atât mai mândru. Nu mai știam cine sunt sau ce îmi doresc, iar presiunea de a poza într-o poveste perfectă de succes m-a făcut să îmi pierd identitatea", a povestit Sebastian.