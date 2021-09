Boala cumplita cu care se lupta Corina Danila. Nu are leac

Corina Danila a povestit recent despre boala cumplita de care sufera de ani. Pentru aceasta afectiune nu exista leac, iar prezentatoarea TV se chinuie enorm sa ascunda urmele pe care aceasta boala i le lasa pe corp.Intr-un interviu recent, vedeta a povestit despre cosmarul prin care trece de ani buni si cum incearca sa isi mentina optimsmul si sa invete cum sa traiasca cu aceasta boala grea. Pe langa aceasta, Corina Danila a intampinat in ultimii ani mai multe probleme de sanatate.„Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate. Urmez în prezent terapia cu oxigen hiperbar (HBOT), la Centrul Medical Naturalia, pentru că oxigenul respirat difuzează din capilare în ţesuturi şi ajunge în zonele slab perfuzate, ajutându-mă la ameliorarea durerilor de coloană şi articulaţii”, a marturisit Corina Danila, pentru click.ro.Mai mult decât atât, actrița suferă și de vitiligo, afecțiune care se declanșează pe fond emoțional. Din respect pentru telespectatori si spectatori, vedeta a marturisit ca se foloseste de machiaj pentru a-si ascunde petele de pe maini.„Tot voi aţi sesizat, la un moment dat, petele de pe mâinile mele şi v-aţi întrebat dacă sufăr de vreo boală anume. Da, e vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică auto-imună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar şi pe care o duci toată viaţa.Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator şi telespectator, folosesc machiaj şi pe faţă şi pe mâini, atât la teatru cât şi la televiziune, pentru ca omul să fie atent la ce fac şi la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini. Încerc, de ceva vreme, să ţin sub control evoluţia şi să ameliorez efectele”, a mai marturisit Corina Danila, pentru aceeasi sursa.