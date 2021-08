Boala cumplita de care sufera o cantareata din Romania. Ar putea sa isi piarda organele

O cantareata din Romania trece prin momente cumplite! Are probleme mari de sanatate si este foarte speriata. Dupa luni de zile, medicii nu au putut sa ii puna un diagnostic clar.A aparut cu fata umflata si le-a destainuit fanilor cosmarul prin care trece. Desi multi au spus ca fata este desfigurata din cauza unei operatii estetice esuate, se pare ca adevarul este altul, mult mai dureros. În urma investigațiilor aceasta a descoperit că suferă de o boală autoimună peste care încearcă să treacă acum.„Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui. Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni."Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament. Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință”, a marturisit cantareata Xonia.Fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ a fost grav afectată din punct de vedere emoțional, mai cu seamă când și medicii păreau neputincioși în ceea ce o privește.„Boala poate evolua, se poate agrava. Mi-e foarte frică de operație și să nu îmi lipsească o parte din organele mele din corp. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului. Nu am putut să țin întruna, de aceea am schimbat scema de tratament, ca să pot să țin totul mai ușor sub control”, a mai povestit artista.