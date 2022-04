Boala de care sufera cantareata Lora: "Nu intelegeam de ce ma umflu fara sa mananc"

„Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! (…) răcitură și ouă umplute cu pate de ficat. Nu (nu țin diete – n.r.). Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănân.Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine”, a spus Lora.Giulia Anghelescu a dezvăluit că să se confruntă si ea cu intoleranța la gluten. Artista a mărturisit că a ajuns pe mâinile medicilor din cauza acestei afecțiuni.Începusem să mă umflu. Eram practic atât de umflată că îmi zicea lumea că sunt însărcinată în 8 luni. Bineînțeles că prima mea reacție a fost că hai că nu există intoleranță la gluten, că prea mi se părea că toată lumea are această suferință în ultimii ani, mai ales în partea asta de online și nu am crezut până când nu m-am dus să mă verific și așa a fost. Între timp m-am împăcat cu această intoleranță.”, a spus Giulia Anghelescu.