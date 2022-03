Boala grava de care sufera Bianca Dragusanu. Cum incearca sa o tina sub control

Bianca Dragusanu afiseaza intotdeauna un zambet larg pe fata si spune ca este o femeie puternica. Din pacate insa, putine persoane stiu ca vedeta sufera de o boala grava.Mai exact, Bianca sufera de ani buni de diabet si este nevoita sa aiba un stil de viata cat mai sanatos pentru a tine boala in frau. Vedeta a mărturisit în emisiunea Xtra Night Show că își ține boala sub control.Întrebată de Dan Capatos dacă situația sa cu diabetul s-a schimbat, blondina a spus că se simte bine. Bianca a declarat că nu are voie să mănânce dulciuri sau alimente care conțin zahar.„Eu sunt bine, orice ar fi. Sunt foarte bine eu, dar mănânc fără zahăr pentru că nu am voie zahăr. Și dacă mănânc zahăr mi se face rău", a spus Bianca Drăgușanu.În perioada adolescenței, Bianca Drăgușanu a făcut foarte multe sacrificii pentru a avea o siluetă de invidiat. De la 90 de kilograme, blondina a reușit să slăbească mai mult de 30 de kilograme în 6 luni.”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, a declarat vedete, în cadrul unei emisiuni TV.