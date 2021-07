Boala grava de care sufera Damian Draghici. Nu are leac. Dezvaluiri uimitoare facute de artist

A fost diagnosticat cu ADHD în urmă cu mulți ani. Cu toate acestea, el a continuat sa isi vada de viata normal, fara sa fie impiedicat de aceasta afectiune.„Nu este evident că am ADHD? Îmi zboară mintea încontinuu. Am început să cânt la țambal la 3 ani și „datorită’ ADHD –ului m-am lăsat după vreo șase luni de zile, m-am apucat de pian, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de bass, iarăși m-am lăsat, de tobe, iarăși m-am lăsat. Cred că și de nai m-aș fi lăsat dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident la ansamblul UTC –ului: am cântat greșit și m-au făcut băieții să mă simt prost, iar asta m-a motivat să studiez. Dar nu a fost motivația potrivită, nu a fost din dragoste, ci a fost doar ambiție’, a dezvăluit Damian Drăghici.Damian Drăghici a explicat ca boala lui nu este o tulburare de personalitate care și-ar avea rădăcinile într-o traumă suferită în copilărie.„Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului, nu este de fapt o boală, o tulburare de personalitate, ci înseamnă că în momentul acela nu ești acolo, nu ești prezent, ți-ai dori să fii în altă parte, pentru că ți-ai făcut alte filme. S-a întâmplat ceva în copilărie, o traumă… asta e explicația științifică, cu toate că nu sunt terapeut, deși mi-ar fi plăcut sau mă bate gândul’.Artistul a reușit să câștige un premiu Grammy, după ce a fost invitat pe albumul „Silver Solstic’ al formației Paul Winter Consort.„Port aceleași haine de doi ani de zile, am doar 5 tricouri și 2-3 pantaloni, aceeași culoare: negru. E mai ușor să iei decizii, nu îți mai bați capul cu ce să te îmbraci, nu îți mai încarci mintea cu alte lucruri’, a spus Damian Drăghici.