Artista a dezvaluit ca sufera de o boala grea, care nu ii da pace."Nu am vicii, iar de fumat sa nici nu aud. Nu cred ca exista un dusman mai pacatos. Eu am si patimit din cauza tutunului, pentru ca am inhalat fum in timp ce cantam si asa m-am trezit cu astm bronsic.”, spune Maria Ciobanu.“Daca nu am fructe, fac precum fumatorii ramasi fara tigari”, spune renumita artista pentru publicatia Taifasuri.