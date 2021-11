Boala teribila care l-a rapus pe Benone Sinulescu. Medic: "O mare parte din continutul stomacului ajunge in plaman"

Este din nou doliu in lumea muzicii populare! Celebrul artist Benone Sinulescu a murit, joi, in urma unei pneumonii care s-a agravat din cauza problemelor de sanatate pe care le avea. Sotia lui Benone Sinulescu este devastata si a marturisit ca trupul neînsuflețit al solistului va

Cantareata Minodora a trecut in urma cu cativa ani prin momente foarte grele in casncie. A fost la un pas de divort de sotul sau Liviu, imediat dupa ce a nascut. Artista a facut in urma cu putin timp, in cadrul unei emisiuni TV, marturisiri dureroase despre perioada grea prin care a trecut.