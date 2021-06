Bobby Paunescu iubeste din nou. Uimitor cu ce se ocupa noua lui cucerire

Cea care l-a cucerit pe milionarul Bobby Paunescu este o tanara soprana foarte talentata, care a cocheta si cu televiziunea, dar si cu modelingul. Se numeste Andreea Ilie, are 36 de ani si este din Timisoara. Tanara a prezentat chiar la B1TV, televiziunea iubitului său.Frumoasa artistă mai este pasionată și de pictură, dar pasiunea sa secretă o reprezintă animalele. Și-ar dori în viitor să dețină o fermă de cai.”Bobby Păunescu este un om deosebit şi sunt o norocoasă să îi fiu alături, am ce învăţa din multe puncte de vedere de la el. A venit în viaţa mea exact în momentul potrivit, unde maturitatea mea emoţională şi experienţa lui profesională, plus bunătatea lui sunt cele mai importante aspecte pe care le doresc în acest moment. Bineînţeles. ca orice relaţie, la început nu are prea multe de dezvăluit şi ca atare nu am foarte multe de comentat pe acest subiect”, a spus Andreea Ilie pentru clik.ro.”Televiziunea împreună cu modellingul sunt şi ar fi doar hobby-uri, iar, în acest moment, nu m-am gândit la această variantă. Admir, în schimb, prezentatorii şi realizatorii de emisiuni culturale şi, dacă aş opta pentru o televiziune, aş alege doar un post care are asemenea emisiuni în program.