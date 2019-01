Bogdan Ionescu, prima declaratie dupa ce a fost surprins aruncandu-si iubita din masina

Acesta a aruncat-o din masina si a lasat-o plangand in strada, dupa ce inainte s-a certat cu ea in masina. Relatia celor doi parea una destul de serioasa, mai ales ca au petrecut impreuna sarbatorile de iarna in Poiana Brasov, alaturi de parintii lui Bogdan.Syda a marturisit ca regreta modul in care a reactionat si ca relatia sa cu Sofia s-a incheiat.“Regret ce s-a întâmplat, nu trebuia să se termine așa! Pot să spun «nu faceți ca mine». Este o relație care s-a terminat de mult timp. Este punct! Nu am mai vorbit de atunci deloc cu ea, acum vreau doar liniște”, a declarat Syda pentru Click!