Bogdan Ionescu s-a casatorit cu iubita turcoaica, Sheila. Primele imagini de la cununie

Syda a mai fost la un pas de nuntă și în 2018, cu fotomodelul Maria Grigoriu, însă relația s-a întrerupt brusc, înainte de pasul cel mare.Bogdan si Sheila sunt impreuna de mai bine de un an, iar cererea in casatorie a avut loc Sardinia, pe o plaja.În urmă cu mai bine de un an, fostul ginere al lui Traian Băsescu și-a găsit fericirea în brațele turcoicei Sheila, iar cererea în căsătorie a avut loc în Sardinia, pe o plajă desprinsă din Paradis.„Suntem acum în focuri cu pregătirile pentru că situația în Turcia este așa cum este. Nu am încercat niciodată să ne schimbăm reciproc. Totul a venit natural, ca un lucru firesc. Ne dorim să rămânem alături pentru totdeauna unul de celălalt’, a spus Sheila, la Antena Stars.Nunta ar urma sa aiba loc pe 3 octombrie in Turcia, intr-o locatie de lux: Locația este una de lux: Cirigan Palace Kempinski, un superb palat de pe malul Bosforului, notează spynews.ro Rochia de mireasă care se va ridica mult peste așteptările tuturor și al cărei preț trece de 10 mii de euro. Totodată, verighetele vor costa alte zeci de mii de euro.