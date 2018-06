Bomba! Bianca Dragusanu are deja un nou iubit. Au fost surprinsi sarutandu-se

Potrivit spynews.ro, noul barbat din viata Biancai este putred de bogat. Potrivi profilului sau de Facebook, iubitul Biancai Dragusanu este pasionat de sport, in special de box, si este comentator sportiv. Nu este roman, ci a venit in Romania de ceva timp.A locuit la Chicago, iar pe retelele de socializare se lauda mereu cu masinile sale de lux si nu numai. In imagini apare mereu la diverse petreceri mondene si in cluburi.