Bomba! Ce spune tatal Simonei Halep despre nunta fiicei sale cu omul de afaceri Toni Iuruc

Acesta a marturisit ca in weekend la vila din Snagov a Simonei a fost organizata o petrecere si nu o cununie, asa cum s-a speculat in presa. Cu aceasta ocazie, Toni Iuruc si Simona si-au sarbatorit logodna.“Nu a fost nicio cununie. Simona face totul pe fata si nu ar fi ascuns acest moment din viata ei. Ar fi anuntat, asa cum a anuntat si logodna. A fost o petrecere intre familii, au venit parintii lui Toni si viitori nasi. Asa se face la noi, la machedoni, inainte de cununia civila”, a spus Stere Halep, potrivit click.ro.La eveniment, Simona Halep a purtat o rochie rosie cu un umar la vedere si sandale inalte. Ea si Toni Iuruc au dat o petrecere la ei acasa, langa piscina, aproape de Complexul Olimpic de la Izvorani. Au fost prezenti parintii, viitorii nasi, dar si verisori si prieteni apropiati.De asemenea, Stere Halep a dezvaluit ca nu stie cand vor avea loc cununia civila si nunta.”Despre cununie si nunta nu stiu sa va spun nimic, va fi o surpriza si pentru noi. Stiu ei detaliile astea. In rest, Simona este bine, urmeaza in continuare tratamentul la picior, se reface usor, usor. Bineinteles ca ne dorim si nepotei”, a mai spus tatal Simonei Halep.