De asemenea, pe paginile lor de socializare nu mai exista de mai multe zile nicio fotografie in care sa apara impreuna.Mai mult, in acest weekend a ales să petreacă pe litoral, la Mamaia, în compania unei prietene si fiica sa,Motivul pentru care cei doi au pus punct relației nu este, deocamdată, clar. De-a lungul celor șase ani de când formează un cuplu, cei doi au mai luat pauze de relație.

Bomba in showbiz: Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit!

