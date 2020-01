Bomba inceputului de an: Meghan Markle si printul Harry divorteaza

Intre membrii Casei regale si Meghan Markle ar exista neintelegeri. Se pare ca sotia printului Harry nu vrea sa se intoarca in sanul familiei regale, iar atmosfera este din ce in ce mai tensionata. Mesajul Reginei de sfarsit de an a dus si el la numeroase speculatii in ceea ce priveste separarea celor doi, mai ales ca pe biroul Reginei Elisabeta nu se afla nicio fotografie in care sa apara printul Harry si Meghan Markle, situatie fara precedent la Casa regala.Conform legii, in cazul in care Meghan Markle si printul Harry divorteaza, micutul Archie ar trebui sa ramana in custudia mamei sale, deoarece ea a are intaietate. Totusi, dat fiind faptul ca este vorba despre familia regala, aceasta si-ar putea dori ca micutul sa fie crescut in spirit regal conservator.Archie Harrison Mountbatten-Windsor (n. 6 mai 2019, Portland Hospital, Regatul Unit) este primul copil al Prințului Harry, Duce de Sussex, și al lui Meghan Markle, Ducesă de Sussex. El este al șaptelea în linia de succesiune la tronul Britanic. Numele de Archie a fost dezvăluit pe 8 mai 2019.