Bomba! Irinel Columbeanu si Monica Gabor se impaca? Anuntul facut de omul de afaceri

Acum, odata cu acest anunt surprinzator, multa lume s-a intrebat daca nu cumva exista sanse ca Monia si Irinel Columbeanu sa se impace. Intrebat daca exista sanse de impacare, Irinel Columbeanu a dat un raspuns evaziv. Cu alte cuvinte nici nu a confirmat nici nu a infirmat acest lucru.Mai mult, Irinel Columbeanu nu a dorit nici macar sa afirme sau sa infirme zvonulrile ca Monica si Mr. Pink nu mai formeaza un cuplu.“Nu este vorba ca se intoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer sa fiu si daca as avea o confirmare despre despartirea lor, nu cred ca ar fi bine sa o spun. Vreau sa fac doar cateva atentii. In presa sunt numai interpretari, nu s-a vazut nimic clar.Nu am de unde sa stiu ceea ce este in sufletul ei. Eu nu am luat legatura cu Monica.Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiect. Unele speculatii nu sunt adevarate nici pe departe. Si sa stiti ca cel mai mare lux este sa spui adevarul. Cand am spus ca e bine, credeti-ma ca e foarte bine.Mie nu mi place sa ma bag in ciorba altuia. Prefer sa ma fac disparut atunci cand sunt cautat.”, a marturisit Irinel Columbeanu la Antena Stars.Cat despre Mr. Pink Irinel Columbeanu a declarat ca: „Am fost tratat cu respect, nici mai mult nici mai putin. Totul a decurs foarte bine, mai bine decat ma asteptam. Ce am avut de transmis am spus. Monica este o femeie desteapta, dar si el. Consider ca din ce este acum intre ei, o sa se nasca un progres”.