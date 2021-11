Bomba! Oana Zavoranu este acum angajata la Primaria Sectorului 5. Ce post i-a oferit Cristian Popescu Piedone

Oana va fi consiliera de imagine a primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, iar pentru acest job vedeta nu va fi remunerata.„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Popescu Piedone.Oana Zăvoranu a anunțat colaborarea cu Primăria Sectorului 5 într-o postare pe Facebook în care a transmis că se află ”în vizită la viitorul meu SEF”. Mesajul si fotografia postată de Oana Zăvoranu pe Instagram a strâns peste 3.100 de like-uri și sute de comentarii.Din pacate, comentariile fanilor nu au fost unele pozitive.”Ce zice de Colectiv? O poveste din alta lume, nu?/Nici toată Dunărea, nu-l spala de păcate!/ Întreabă l de Colectiv./ Ai grija sa nu te arzi!/ Buna seara, întreabă-l de oameni de la Colectiv s-au prăjit mișto , well done sau extra crispy?”, sunt doar cateva dintre comentariile răutăcioase la adersa noului șef al Oanei Zăvoranu.