Bomba: Valentina Pelinel si Cristi Borcea se casatoresc astazi

Cristian Borcea va face pasul cel mare pentru a treia oara, iar Valentina se casatoreste si ea pentru a doua oara, dupa divortul de fostul ei sot, politicianul Cristian Boureanu.Cei doi indragostiti vor spune da in aceasta dupa-amiaza, potrivit click.ro.Socrul Valentinei Pelinel a tot povestit inca de cand fiul lui se afla dupa gratii ca cei doi au in plan sa se casatoreasca, dar nimeni nu se astepta ca ei sa faca pasul atat de repede. De cand a fost eliberat Cristi Borcea si Valentina Pelinel au fost plecati in mai multe vacante pe care le-au petrecut discret, doar in doi, timp in care si-au consolidat si mai mult relatia si i-a demonstrat blondinei ca anii ei de asteptare nu au fost in zadar."O sa aflati cand ne vom casatori. Nu vom ascunde, pentru ca e ceva frumos si nu avem niciun motiv sa ne ferim", spunea recent Valentina, care probabil deja avea stabilit totul pentru cununia civila, scrie click.ro.