Brad Pitt a marturisit de ce a ajuns alcoolic

Actorul a marturisit ca isi dadea seama in ultimii ani ai casniciei cu Angelina Jolie totul se destrama pe zi ce trece. Brad Pitt a marturisit ca dupa divortul de Angelina Jolie a renuntat la alcool pentru ca si-a dat seama ca acesta era un deserviciu pentru el.Într-o discuţie pe care a avut-o cu reporterii de la „Interview magazine”, Pitt a mai povestit de lupta sa de a scăpa de dependenţa de alcool în timp ce turna celebrul film “Legendele toamnei”. Însă la acea vreme problemele sale cu beţia nu erau aşa de grave.Într-un interviu exploziv pe care l-a acordar revistei “GQ”,Brad Pitt a marturisit ca ajunsese sa bea atat de multa votca incat baga sub masa chiar si un rus profesionist. El a marturisit ca la un moment dat si-a dat seama ca bautura ii va distruge viata si din acel moment a decis ca nu isi mai doreste sa traiasca asa.Brad şi Angelina au fost unul dintre cuplurile cele mai puternice din showbiz, trăind împreună 12 ani. S-au căsătorit în august 2014 şi s-au despărţit în septembrie 2016. Au apărut zvonuri că Brad ar avea o relaţie cu Alia Shawkat, dar o sursă apropiată revistei “People” a spus că sunt doar prieteni. Brad Pitt are o avere de 300 de milioane de dolari şi a dezvăluit în premieră de ce a ajuns la alcoholism.

Care sunt tendintele in materie de gradinarit in 2020

