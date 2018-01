Brad Pitt se iubeste cu o printesa. Cine este noua iubita

Se pare ca Brad Pitt are o relatie cu o printesa, si una veritabila. Este vorba despre Charlotte Casiraghi, printesa de Monaco.Charlotte Casiraghi si Brad Pitt se pare ca formeaza de doua luni un cuplu, iar cei doi au intentii serioase, printre care sa devina parinti curand. Charlotte este printesa, mostenitoarea tronului din Monaco, nepoata regretatei actrite Grace Kelly. Printesa de Monaco are doar 31 de ani, in timp ce faimosul actor are 54. Charlotte nu este la prima relatie cu un reprezentant al lumei filmului. In urma cu ceva timp a mai avut o relatie cu un actor, in urma careia s-a nascut Raphael. Cei doi s-au despartit in 2015. Se pare ca relatia dintre Brad Pitt si printesa Charlotte este una serioasa. Cei doi s-au afisat deja impreuna la un eveniment monden in Los Angles. Iata ce spune un martor, pentru revista australiana New Idea, cea care a aruncat bomba relatiei:"Toți au rămas uimiți când i-au văzut împreună. Au tot circulat zvonuri în ultimele săptămână că Brad s-a mutat cu o nouă iubită, dar nimeni nu se aștepta să-l vadă de mână cu o membră a familiei regale”. Totusi, deocamdata niciun reprezentant oficial al celor doi nu a confirmat relatia sau intentiile celor doi.