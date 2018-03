Brad Pitt si Jennifer Aniston, din nou impreuna

Celebra actrita Aimee Iacobescu, in varsta de 71 de ani, a murit. Artista suferea de cancer. In urma cu doi ani, Aimee Iacobescu a fost in centrul unui scandal ce a aparut pe prima pagina a ziarelor: in 2016, actrita a recurs la un gest disperat: i-a transmis un mesaj video presedintelui UNITER,