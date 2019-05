Brigitte Sfat are o avere uriasa. Iata cati bani a strans fosta sotie a lui Ilie Nastase

Brigitte are aceste proprietati inca din prima casatorie. Fostul sau sot i-a lasat un imobil ca mostenire, apoi a mai capatat o vila in comuna Dumbravita. Aceste locuinte le va mosteni fiul ei si valoreaza, impreuna, 500.000 de euro, informeaza click.ro.Dupa ce a divortat de Ilie Nastase, in septembrie 2018, bruneta avea pe numele ei imobile in valoare de 1 milion de euro. Unul din apartamente l-a primit in 2010, fix cand l-a cunoscut pe Ilie Nastase. Acesta are 140 mp, e in zona de Nord a Bucurestiului si valoreaza 500.000 de euro.In 2017, Brigitte Sfat a achizitionat un apartament de 3 camere in Mamaia. Acesta valoreaza 100.000 de euro. In aprilie 2018, aceasta si-a cumparat o vila in Pipera, cu etaj si piscina, in valoare de 450.000 de euro.spunea Brigitte, pentru Click !, anul trecut.