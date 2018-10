Brigitte Sfat, din nou mamica!

Brigitte si Cornel Oana, un IT-ist in varsta de 34 de ani din Targoviste, au o relatie de trei luni, insa sunt foarte apropiati. Invitata in cadrul unei emisiuni tv, alaturi de noul iubit, Brigitte a vorbit deschis depre actuala relatie si despre faptul ca isi doreste foarte mult un copil. Totodata, a facut afirmatii uimitoare despre faptul ca fostul sot, Ilie Nastase, era manipulat de fosta lui sotie in cel mai dur mod posibil!Cei doi se vad zilnic, insa momentan nu s-au mutat impreuna. Asteapta momentul potrivit pentru a face urmatorul pas in relatie.