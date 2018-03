Brigitte Sfat, imbolnavita de amantele lui Ilie Nastase: "Am avut o boala venerica"

Brigitte a mai depus o cerere de divort dupa ce Ilie a refuzat sa o semneze pe prima.Noul scandal ar fi inceput dupa ce Brigitte l-ar fi prins pe Ilie cu amanta la restaurant.„Nu sunt la varsta la care sa poti sa-mi ineci sufletul, sa il speli si sa-l ineci. Vreau sa fiu iubita si sa iubesc. Imi spune bazaconii cu lacrimi in ochi si eu sa-l cred? A trebuit sa trec peste multe. Eu am inceput o relatie pentru ca nu l-am iertat. S-a intamplat in perioada in care credeam ca am cancer, nu l-am iertat pentru ca m-a lasat singura.A plecat de la mine acasa si s-a dus sa se intalneasca. Daca nu reprezinta nimic pentru tine, de ce pleci de la mine si te duci la ea? Pe mine ma intereseaza sa fiu fericita, sa iubesc si sa fiu iubita,” a declarat Brigitte Nastase intr-o emisiune TV.“Mi s-a intamplat deja (n.r. sa aduca Ilie boli venerice acasa),” a declarat Brigitte Nastase.