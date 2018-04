Brigitte Sfat, mireasa pentru a patra oara. Cu cine se casatoreste

Se pare că vedeta se căsătorește pentru a patra oară, de această dată cu Nadir, unul dintre cei mai râvniți cântăreți din showbiz. Nunta va fi libaneză, cu totul de la mâncare și decor, până la muzică și dansatoare, respectând tradiția.“Avem o prietenă bună care ne-a prezentat. E un bărbat frumos, normal că am emoţii. Cele trei nunţi şi-au pus amprenta asupra experienţei mele. Vezi ce soţ talentat am? (n.r. – la cântat). Îmi plac următoarele: vocea şi talentul lui. Îmi mai place că are simţul umorului. Ştiu să gătesc. Când iubirea vine, asta se întâmplă pur şi simplu. Întotdeauna o să mă îndrăgostesc de sufletul omului. Nadir este un om minunat”, a precizat femeia de afaceri despre noua ei iubire.De fapt, desi Brigitte e in plin proces de divort, iar o astfel de petrecere nu este deloc fantezista, totul este regizat. Momentul a fost pregatit de catre Madalina Balan si echipa Party like a star pentru emisiunea de la Antena Stars.Brigitte si Ilie s-au căsătorit în 2013, iar relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. In februarie, Brigitte Sfăt a intentat divorț. La a doua înfățișare, judecătorii au amânat decizia, din cauza unor acte pe care Brigitte le-ar fi completat greșit.