Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret! Prima reactie a lui Ilie Nastase

„Noi ne-am dorit sa cumparam verighete, deoarece in urma cu o saptamana, noi suntem amandoi penticostali si pastorul bisericii noastre ne-a facut deja binecuvantarea, pentru a avea aceasta relatie. in momentul in care ne-am mutat impreuna, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a facut binecuvantarea relatiei noastre, adica noi in fata Lui Dumnezeu suntem ca si casatoriti. Nu am dorit sa facem acest pas si sa ne mutam impreuna, decat atunci cand vom fi binecuvantati in fata lui Dumnezeu si am primit aceasta binecuvantare si atunci am considerat ca trebuie sa purtam si acest semn (verighetele – n.r.). Eu am fost plecata, ieri, dupa marfa la una dintre firmele mele si de comun acord am luat de la o firma de acolo, pentru ca nu se gasesc in Romania, verighetele pe care ni le doream si pe care in urma cu doua luni, le vazusem intr-un loc si am zis ca daca ar fi vreodata sa ne casatorim si sa facem acest pas, vom lua aceste verighete”, a declarat Brigitte Sfat, in exclusivitate pentru Spynews.„Pai, in primul rand, noi nu suntem casatoriti in fata oamenilor si la momentul potrivit, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom face si acest lucru si dupa ce vom face acest lucru, probabil vom face si o petrecere. Momentan, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca amandoi am imbratisat aceeasi credinta si ne-am unit sufletele in fata lui Dumnezeu si avem binecuvantarea Lui Dumnezeu”, a spus Brigitte Sfat.„Eu credeam ca a divortat Brigitte. Am auzit si nu ma prea intereseaza. Eu sa stau de vorba cu ea? Nu. Nu stiu, poate nu vorbeste cu mine, vorbeste cu altcineva. Pe mine nu ma intereseaza, eu sunt cu cineva. Nu am nicio problema, fiecare face ce vrea. Poate era casatorita si cu mine, si cu celalalt.Pe mine ma intereseaza problema mea. Suntem fiecare liber sa facem ce vrem. Eu nu o cunosc așa bine, ca nu am fost impreuna pana la capat. Asta e situatia, acum. Nu regret nimic.Eu nu sunt inca casatorit, dar in curad și eu. La un moment dat, trebuie' a spus celebrul tenismen, in exclusivitate pentru Antena Stars.