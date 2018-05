Brigitte Sfat tuna si fulgera, dupa ce Ilie Nastase a fost incatusat: "Vreau sa imi refac viata"

Brigitte spune ca vrea sa isi refaca viata si nu mai vrea sa fie intrebata nimic despre fostul sau partener de viata."Zilele trecute telefonul mi-a sunat nonstop si unica intrebare a fost care este parerea mea despre ceea ce s-a intamplat in incidentul de vineri dimineata . Nu inteleg de ce mie mi se pun aceste intrebari si nu domnisoarei care se afla cu sotul meu in acea noapte, dupa cum se vede si pe filmuletul pe care l a vazut toata Romania.Mi as dori ca Ilie sa mi permita sa mi refac viata, consider ca am fost alaturi de el in momentele lui de cumpana , viata merge inainte cu bune si cu rele, cred ca am dreptul si eu la asta.Va rog sa o sunati de astazi inainte pe numita Saftoiu Alina pentru mai multe informatii din dimineata cu pricina. Multumesc", a scris Brigitte pe Facebook.