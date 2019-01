Cabral, imobilizat la pat. De ce boala sufera prezentatorul TV

Din aceasta cauza, realizatorul Tv a fost nevoit sa renunte pentru o perioada la activitatile sportive.“Pentru că sporturi extreme, încă de la Crăciun sunt legat de pat. Am tot sperat să-mi revin până la eveniment, dar acum, cu o seară înainte, îmi dau seama că mă mint singur. Am o hernie la L4, cu deplasare. Doare, mămica mea, doare de parcă tot piciorul stâng e o măsea ce pulsează. Mâine dimimneață… o să vă fiu alături cu mintea.Dar să n-ai impresia că ai pierdut mare lucru pentru că nu voi fi eu acolo. Ai o mână de oameni care vor face oricum să nu mi se simtă lipsa. Ascult-o cu mare atenție pe Marta. E o învingătoare. De la A la Z. Are puterea unui om care știe ce-i lupta și poveștile unui om care nu a fost ocolit de lupte. Dar le câștigă pe toate, pe rând. Uită-te la Aninaru. Omul are o poveste cum numai în Berceni găsești. Fodor e de urmărit. E complet dement, dar chiar dacă își repetă încă din anii 60 că nu e bun de speaker… pe orice scenă vorbește face spectacol. Stai cu ochii pe Enoiu, e spectacol. La fel, neapărat și pe Hortensia. Melania e și ea acolo, are multe, multe, multe povești scrise de ea… și vrei a le ști cu siguranță. Vor fi mai mulți pe scenă, oameni pe care merită să-i urmărești. Bunicu o să fie acasă, întins pe ceva tare, sugând niște tramadoale. Vă țin pumnii, să iasă bine și să reușim să ne vedem la Berceni Summit 2' , a scris Cabral pe blogul lui.